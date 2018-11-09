Мэг Райан объявила о помолвке в Instagram

56-летняя американская актриса Мэг Райан объявила о помолвке со своим давним бойфрендом, музыкантом Джоном Мелленкампом.

В четверг Райан анонсировала радостное событие в своем Instagram, разместив трогательный рисунок. «Помолвлены», - гласит подпись под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ENGAGED! Публикация от Meg Ryan (@megryan) 8 Ноя 2018 в 9:08 PST

Райан и 67-летний Мелленкамп начали встречаться в 2011 году, но расстались в 2014-м. Три года спустя они снова возродили свой роман.

Это будет не первый брак для актрисы и музыканта. У Мелленкампа три бывших жены, а Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, с которым развелась в 2001 году. У них есть 26-летний сын Джек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от USA TODAY Life (@usatodaylife) 8 Ноя 2018 в 4:50 PST

Новости о помолвке появились сразу после того, как звезду романтических фильмов заметили в среду в Нью-Йорке с большим помолвочным кольцом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WhoWoreWhatDaily (@whoworewhat_daily) 8 Ноя 2018 в 12:18 PST

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