Мэг Райан объявила о помолвке в Instagram

56-летняя американская актриса Мэг Райан объявила о помолвке со своим давним бойфрендом, музыкантом Джоном Мелленкампом.
В четверг Райан анонсировала радостное событие в своем Instagram, разместив трогательный рисунок. «Помолвлены», - гласит подпись под постом.
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Райан и 67-летний Мелленкамп начали встречаться в 2011 году, но расстались в 2014-м. Три года спустя они снова возродили свой роман.
Это будет не первый брак для актрисы и музыканта. У Мелленкампа три бывших жены, а Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, с которым развелась в 2001 году. У них есть 26-летний сын Джек.
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Новости о помолвке появились сразу после того, как звезду романтических фильмов заметили в среду в Нью-Йорке с большим помолвочным кольцом.
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