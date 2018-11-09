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Мэг Райан объявила о помолвке в Instagram

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Мэг Райан объявила о помолвке в Instagram
Фото: Getty Images

56-летняя американская актриса Мэг Райан объявила о помолвке со своим давним бойфрендом, музыкантом Джоном Мелленкампом.

В четверг Райан анонсировала радостное событие в своем Instagram, разместив трогательный рисунок. «Помолвлены», - гласит подпись под постом.

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ENGAGED!

Публикация от Meg Ryan (@megryan)

Райан и 67-летний Мелленкамп начали встречаться в 2011 году, но расстались в 2014-м. Три года спустя они снова возродили свой роман.

Это будет не первый брак для актрисы и музыканта. У Мелленкампа три бывших жены, а Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, с которым развелась в 2001 году. У них есть 26-летний сын Джек.

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Публикация от USA TODAY Life (@usatodaylife)

Новости о помолвке появились сразу после того, как звезду романтических фильмов заметили в среду в Нью-Йорке с большим помолвочным кольцом.

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Публикация от WhoWoreWhatDaily (@whoworewhat_daily)

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