Медики назвали причину смерти рэпера Mac Miller

Смерть популярного рэпера Mac Miller, которого нашли мертвым 7 сентября, наступила в результате «случайной передозировки», сообщили специалисты Отдела медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Медики уточнили, что рэпер умер от интоксикации из-за смеси наркотиков. В его крови были обнаружены фентанил, кокаин и алкоголь, пишет Yahoo Entertainment.

В то же время они признали, что произошедшее было несчастным случаем.

Фентанил является мощным опиоидным обезболивающим средством, и по своему действию намного сильнее, чем героин. Он унес жизни многочисленных звезд, в том числе Принса и Тома Петти.

Mac Miller, чье настоящее имя Малкольм Маккормик, был обнаружен мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября.

В доме также были найдены алкоголь и наркотики, но, по информации издания TMZ, дом был «почищен» до прибытия следователей.

«Белое порошкообразное вещество, не прописанные лекарства, лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, и свернутая 20-долларовая банкнота с остатками белого порошка были найдены на месте происшествия и сохранены в качестве доказательств», - говорится в докладе правоохранителей.

Помощник Mac Miller сказал полицейским, что он не знал, потреблял ли рэпер какой-либо алкоголь, лекарство по рецепту или наркотики в ночь перед смертью. Согласно докладу, «он сказал, что [Mac Miller] был в хорошем настроении и имел много позитивных проектов».

Тем не менее, он признал, что рэпер имел зависимость от наркотиков, и злоупотреблял алкоголем и кокаином. Он сказал, что у рэпера было несколько срывов, последний из которых 4 сентября.

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