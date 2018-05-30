Маша Ефросинина стала послом доброй воли ООН

Телеведущая Мария Ефросинина стала Почетным Послом Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. Она будет представлять организацию UNFPA, деятельность которой охватывает Восточную Европу и Центральную Азию.

"Мы очень рады нашему сотрудничеству с Марией. Верим, что проблемы гендерного равенства, домашнего насилия, а также необходимость обеспечить развитие потенциала молодых людей станут более обсуждаемыми, а значит и более заметными для общества", - заявил представитель UNFPA в Украине Каспар Пик.

Примечательно, что представительница Украины впервые стала послом доброй воли ООН для всего региона.

Фото: liza_u / Instagram

Два года Ефросинина будет официальным представителем Фонда ООН. В ее обязанности, в частности, входит поддержка организаций по борьбе с домашним насилием, поддержке равенства мужчин и женщин, а также способствование молодежи в реализации возможностей и интересов.

"В партнерстве с Фондом ООН мы в значительной степени расширим наши возможности говорить о существующих проблемах и помогать женщинам чувствовать себя более уверенными", - прокомментировала новость телеведущая.

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