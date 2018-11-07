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Малышка моя любимая. Настя Каменских показала селфи с мамой

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Настя Каменских показала новое фото с мамой
© Instagram

Настя Каменских показала новое фото с мамой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками семейным селфи, на котором изображена со своей мамой Лидией Петровной.

Снимок был опубликован в Instagram Каменских в честь дня рождения ее мамы. В подписи к фото 31-летняя певица трогательно поздравила маму с праздником:

«Лидочка! Малышка моя любимая! С днем рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу, чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем», - написала Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

К поздравлениям присоединились и фолловеры звезды:

«Какая замечательная мама, поздравляем с днем рождения!», «Красивая мама, с днем рождения!», «Здоровья и долгих лет! Вы очень похожи с мамой», - пишут фаны певицы.

Напомним, ранее Каменских осудили за публикацию чрезмерно откровенных снимков. Так, фолловеры назвали вульгарным новый снимок в Instagram певицы, на котором Каменских хвастается обнаженными ягодицами.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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