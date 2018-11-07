Малышка моя любимая. Настя Каменских показала селфи с мамой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками семейным селфи, на котором изображена со своей мамой Лидией Петровной.
Снимок был опубликован в Instagram Каменских в честь дня рождения ее мамы. В подписи к фото 31-летняя певица трогательно поздравила маму с праздником:
«Лидочка! Малышка моя любимая! С днем рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу, чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем», - написала Каменских.
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К поздравлениям присоединились и фолловеры звезды:
«Какая замечательная мама, поздравляем с днем рождения!», «Красивая мама, с днем рождения!», «Здоровья и долгих лет! Вы очень похожи с мамой», - пишут фаны певицы.
Напомним, ранее Каменских осудили за публикацию чрезмерно откровенных снимков. Так, фолловеры назвали вульгарным новый снимок в Instagram певицы, на котором Каменских хвастается обнаженными ягодицами.
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