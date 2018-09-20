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Маленькие драконы. Эмилия Кларк показала татуировку в честь Игры престолов

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Кларк сделала тату с тремя драконами
© Instagram

Кларк сделала тату с тремя драконами

Британская актриса Эмилия Кларк показала новую татуировку, сделанную в честь нашумевшего фэнтезийного сериала Игра престолов, который принес ей мировую известность.

31-летняя звезда сделала небольшое тату с тремя драконами на правой руке и поспешила показать его своим поклонникам в Instagram.

В подписи к снимку, опубликованному в Сети сегодня ночью, Кларк, которая играла в сериале Мать Драконов, сообщила, что несмотря на завершение съемок финального сезона проекта, она не планирует прощаться со своими «детьми»:

«Уверяю вас, что эта мама никогда не забудет своих детей!», - написала актриса.

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MOD 4 LYFE!!!!????@_dr_woo_ made sure this mamma ain’t NEVER forgetting her babies.... ???? #dontworryionlybrieflypassedout #withfyreandinkbaby #modgothookedupp #couldntbehappierifitried #???? #???? #❤️

Публикация от @ emilia_clarke

Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал промо-ролик с кадрами из восьмого, финального сезона сериала Игра престолов, который выйдет на экраны в первой половине 2019 года.

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