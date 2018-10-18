Маленькая Тильда. Лобода снова показала вторую дочь

В свой день рождения Светлана Лобода в Инстаграм опубликовала фото с двумя дочерьми – Тильдой и Евой, и поблагодарила небо за все, что у нее есть. На семейном фото видна мужская рука, которая нежно обнимает ребенка и Светлану.

Сегодня Светлане Лободе исполняется 36 лет. На своей страничке в Инстаграм певица опубликовала трогательное фото с двумя дочерьми Тильдой и Евой. На фото виднеется только макушка Тильды, родившейся в 24 мая этого года, а также мужская рука, которая обнимает ребенка и Светлану. На безымянном пальце левой руки у Светланы заметно обручальное кольцо с крупным бриллиантом, а на безымянном пальце руки неопознанного мужчины – золотое обручальное кольцо.

«Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце???? благодарю НЕБО за все что у меня есть. за музыку. за любовь. за детей. за жизнь. за все, что делает меня счастливой сегодня 18.10», - написала Светлана.

Комментаторы под фото поздравляют Светлану с днем рождения и обсуждают обручальное кольцо.

Напоминаем, в прессе до сих пор активно муссируются слухи о том, что отец Тильды – Тилль Линдеманн, солист Rammstein. Отец 7-летней Евы – украинский хореограф и танцор Андрей Царь.

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