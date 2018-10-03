Любовная история закончилась. Матильда Шнурова рассказала о причине развода с солистом группы Ленинград

Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод с фронтменом группы Ленинград Сергеем Шнуровым.

Экс-супруга рок-музыканта в интервью Esquire подтвердила, что они со Шнуровым официально завершили процесс развода, однако добавила, что не намерена менять фамилию:

«Зачем мне вся эта бумажная волокита? Матильда по‑прежнему Шнурова, несмотря на то что уже не Шнурова», - заявила она.

Матильда также отметила, что раздел имущества прошел без осложнений:

«Пока мы были вместе, каждый занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном Кококо. Сергей остался с Ленинградом, я - с Кококо. Еще у меня есть балетная студия Айседора», - рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 2 Окт 2018 в 2:27 PDT

Она также ответила на вопрос о том, что стало причиной их расставания, признавшись, что их любовная история закончилась:

«Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Жизнь с Сергеем Шнуровым - это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы «прокачивали» этот навык - учились любить безусловно. Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь - очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос «что случилось?» я не могу. Любовная история закончилась», - подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 18 Май 2017 в 7:36 PDT

Тем временем на странице Матильды в Instagram в комментариях к посту, в котором она поздравляла супруга с днем рождения в апреле этого года, поклонники пары продолжают строить догадки на тему того, что могло произойти в отношениях звезд.

«Ну не можете вы после таких слов расстаться!», «С 13 марта по 13 апреля что-то произошло», «Настоящая любовь и драма сердец. Очень жаль, когда любящие друг друга люди расстаются навсегда, понимая, что не могут друг без друга и вместе тоже не могут», «Как же жалко... Искренне жалко... Такая пара», - пишут в Сети.

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