Любовь не горит. Лиам Хемсворт показал, что осталось от их с Майли Сайрус особняка в Малибу

Голливудский актер Лиам Хемсворт показал, что осталось после пожара от его особняка в Малибу, где он жил вместе со своей возлюбленной, американской певицей Майли Сайрус.

Дом звездной пары пострадал от масштабных пожаров в Калифорнии, где погибли 44 человека. Хемсворт на своей странице в Instagram опубликовал фото, сделанное в Малибу, продемонстрировав, что осталось от его с Сайрус особняка. По словам актера, уцелела лишь фраза LOVE – четыре каменные буквы, которые служили декором уютного дворика дома.

«Это были душераздирающие несколько дней. Вот, что осталось от моего дома. Любовь. Многие люди в Малибу и других районах Калифорнии потеряли свои дома и мое сердце с теми, кто пострадал от этих пожаров. Вчера я провел день в Малибу и был приятно удивлен тем, как комьюнити помогает друг другу всем, чем только может.

Малибу – сильное комьюнити и оно станет еще сильнее в результате этих событий. Спасибо всем местным ребятам за помощь в устранении огня вокруг моего дома. Я люблю вас, ребята. Я люблю тебя, Малибу. Спасибо всем пожарным в Калифорнии, вы настоящие герои. Это будет долгий путь к восстановлению того, что было потеряно. Всем желаю быть сильными», - написал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 13 Ноя 2018 в 8:31 PST

Отметим, Хемсворт и Сайрус не единственные знаменитости, владения которых пострадали от пожаров. Согласно данным американских СМИ, огонь нанес ущерб домам Кейтлин Дженнер, Леди Гаги, Орландо Блума, Уилла Смита и других звезд.

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