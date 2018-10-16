Личное тело. Вера Брежнева опубликовала откровенное фото без одежды

Экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок.

На новом фото, набравшем почти 200 тысяч лайков, 36-летняя украинская певица позирует без одежды. В подписи Брежнева обратилась к фолловерам с вопросом, стоит ли фотошопить снимки:

«Назрел вопрос. Что лучше: 1) неидеальное фото, 2) идеальный фотошоп?», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 14 Окт 2018 в 9:02 PDT

В комментариях к снимку пользователи Сети раскритиковали Брежневу за глупый вопрос:

«Это дело личное. Господи, нашли, что обсуждать», «В который раз этот вопрос!», «Больше поговорить не о чем», - пишут в комментариях.

Кроме того, критике подверглись волосы артистки:

«Че с волосами, как веник», «Волосики труба», «А лучше фотки не было? С волосами беда», - отметили фолловеры.

Накануне Брежнева также опубликовала фото, сделанные на утренней пробежке, продемонстрировав стройные формы и кубики пресса:

«Утро спортивное», - подписала певица серию снимков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 13 Окт 2018 в 10:52 PDT

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