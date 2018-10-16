Личное тело. Вера Брежнева опубликовала откровенное фото без одежды

Экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок.
На новом фото, набравшем почти 200 тысяч лайков, 36-летняя украинская певица позирует без одежды. В подписи Брежнева обратилась к фолловерам с вопросом, стоит ли фотошопить снимки:
«Назрел вопрос. Что лучше: 1) неидеальное фото, 2) идеальный фотошоп?», - написала она.
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В комментариях к снимку пользователи Сети раскритиковали Брежневу за глупый вопрос:
«Это дело личное. Господи, нашли, что обсуждать», «В который раз этот вопрос!», «Больше поговорить не о чем», - пишут в комментариях.
Кроме того, критике подверглись волосы артистки:
«Че с волосами, как веник», «Волосики труба», «А лучше фотки не было? С волосами беда», - отметили фолловеры.
Накануне Брежнева также опубликовала фото, сделанные на утренней пробежке, продемонстрировав стройные формы и кубики пресса:
«Утро спортивное», - подписала певица серию снимков.
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