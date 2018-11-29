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Квентин Тарантино женился

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Квентин Тарантино женился
Фото: People

Известный режиссер Квентин Тарантино женился на своей невесте Даниэлле Пик на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе.

Как сообщает People, на невесте было белое платье, белая фата и тиара, а на Тарантино – черный костюм.

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Публикация от Marie Claire Russia (@marieclairerussia)

 

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Хотя моложены уже отпраздновали свадьбу с самыми близкими, более грандиозное празднование свадьбы состоится вечером четверга, 29 ноября.

Невеста 55-летнего Тарантино – 35-летняя израильская певица и модель. Режиссер встретил Даниэллу, которая является дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году, по время промотура фильма Бесславные ублюдки. Пара обручилась в июне 2017 года, провстречавшись около года.

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Публикация от DANIELLA PICK (@daniellapick)

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