Известный режиссер Квентин Тарантино женился на своей невесте Даниэлле Пик на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе.

Как сообщает People, на невесте было белое платье, белая фата и тиара, а на Тарантино – черный костюм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marie Claire Russia (@marieclairerussia) 28 Ноя 2018 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hürriyet Kelebek (@hurriyetkelebek) 28 Ноя 2018 в 11:06 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Moviegoer ???? (@themoviegoer._) 28 Ноя 2018 в 10:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Moviegoer ???? (@themoviegoer._) 28 Ноя 2018 в 10:12 PST

Хотя моложены уже отпраздновали свадьбу с самыми близкими, более грандиозное празднование свадьбы состоится вечером четверга, 29 ноября.

Невеста 55-летнего Тарантино – 35-летняя израильская певица и модель. Режиссер встретил Даниэллу, которая является дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году, по время промотура фильма Бесславные ублюдки. Пара обручилась в июне 2017 года, провстречавшись около года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DANIELLA PICK (@daniellapick) 27 Июл 2017 в 8:29 PDT