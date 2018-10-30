Новый №1. Криштиану Роналду отобрал у Селены Гомес первенство по количеству фолловеров в Instagram

Исполнительница Селена Гомес лишилась своего статуса самой популярной в Instagram знаменитости. Новым лидером по количеству фолловеров стал футболист Криштиану Роналду.
На данный момент у Селены 144 362 410 подписчиков, в то время как у Криштиану – 144 470 931.
Возможно, 26-летняя поп-звезда не расстроилась, потеряв статус королевы Инстаграма. В прошлом месяце Гомес объявила своей армии поклонников, что решила отойти от социальных сетей, чтобы лучше заботиться о себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Насколько я благодарна за голос, который дают социальные медиа каждому из нас, я также благодарна за то, что смогу отойти от них и жить своей жизнью, - писала она. - Просто помните - отрицательные комментарии могут навредить чьим-то чувствам».
В свою очередь Роналду активно публикует в своем аккаунте фото матчей, тренировок, а также своей большой семьи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования