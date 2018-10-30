Новый №1. Криштиану Роналду отобрал у Селены Гомес первенство по количеству фолловеров в Instagram

Исполнительница Селена Гомес лишилась своего статуса самой популярной в Instagram знаменитости. Новым лидером по количеству фолловеров стал футболист Криштиану Роналду.

На данный момент у Селены 144 362 410 подписчиков, в то время как у Криштиану – 144 470 931.

Возможно, 26-летняя поп-звезда не расстроилась, потеряв статус королевы Инстаграма. В прошлом месяце Гомес объявила своей армии поклонников, что решила отойти от социальных сетей, чтобы лучше заботиться о себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 30 Мар 2018 в 12:21 PDT

«Насколько я благодарна за голос, который дают социальные медиа каждому из нас, я также благодарна за то, что смогу отойти от них и жить своей жизнью, - писала она. - Просто помните - отрицательные комментарии могут навредить чьим-то чувствам».

В свою очередь Роналду активно публикует в своем аккаунте фото матчей, тренировок, а также своей большой семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mis amores ❤️❤️❤️❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 12 Окт 2018 в 11:04 PDT

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