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Криштиану Роналду обручился с возлюбленной

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Джорджина и Криштиану познакомились в магазине Gucci
Фото: georginagio

Джорджина и Криштиану познакомились в магазине Gucci

Футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке, модели Джорджине Родригес.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на португальскую газету Correio da Manha, Джорджина Родригес ответила согласием и начала примерять свадебные платья.

Пара, которая начала встречаться в июне 2016 года, живет вместе в Италии и имеет годовалую дочь Алану Мартину. Также Джорджина помогает воспитывать трех других детей футболиста.

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Во время недавнего романтического ужина в Лондоне пару сфотографировали с одинаковыми кольцами Cartier. Кроме того, Джорджина поделилась своим новым украшением в Instagram.

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«Криштиану уже предложил Джио выйти за него замуж... Свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Все, что сейчас известно, это то, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», - пишет португальское издание.

24-летняя Джорджина и 33-летний Криштиану познакомились в июне 2016 года в магазине Gucci в центре Мадрида, в котором она работала.

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