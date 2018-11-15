Криштиану Роналду обручился с возлюбленной

Футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке, модели Джорджине Родригес.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на португальскую газету Correio da Manha, Джорджина Родригес ответила согласием и начала примерять свадебные платья.

Пара, которая начала встречаться в июне 2016 года, живет вместе в Италии и имеет годовалую дочь Алану Мартину. Также Джорджина помогает воспитывать трех других детей футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 27 Май 2018 в 9:12 PDT

Во время недавнего романтического ужина в Лондоне пару сфотографировали с одинаковыми кольцами Cartier. Кроме того, Джорджина поделилась своим новым украшением в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 14 Ноя 2018 в 5:14 PST

«Криштиану уже предложил Джио выйти за него замуж... Свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Все, что сейчас известно, это то, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», - пишет португальское издание.

24-летняя Джорджина и 33-летний Криштиану познакомились в июне 2016 года в магазине Gucci в центре Мадрида, в котором она работала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 18 Дек 2017 в 12:00 PST

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