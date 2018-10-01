Крик души. Светлана Лобода опубликовала фото в белье

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram сексуальным фото.

В подписи к снимку, на котором 35-летняя звезда позирует в черном бра, Лобода решила пофилософствовать на тему женской самодостаточности:

«Говорят — время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому», - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 1 Окт 2018 в 2:39 PDT

Поклонники ответили на высказывание звезды, назвав ее пост «криком души».

«Только духовно наполненный человек, может написать такие строки, прям крик – души», «Да, блин, а так хочется иногда проснуться, а за тебя все сделали», «Иногда это очень полезно. Брать ответственность на себя, а не перекладывать все на время», - пишут в комментариях к снимку.

Кроме того, накануне Лобода поделилась трогательным черно-белым снимком, на котором изображена со старшей дочерью Евангелиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My l. Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 30 Сен 2018 в 11:00 PDT

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