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Крик души. Светлана Лобода опубликовала фото в белье

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Лобода поделилась новым откровенным фото
© Instagram

Лобода поделилась новым откровенным фото

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram сексуальным фото.

В подписи к снимку, на котором 35-летняя звезда позирует в черном бра, Лобода решила пофилософствовать на тему женской самодостаточности:

«Говорят — время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому», - написала певица.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Поклонники ответили на высказывание звезды, назвав ее пост «криком души».

«Только духовно наполненный человек, может написать такие строки, прям крик – души», «Да, блин, а так хочется иногда проснуться, а за тебя все сделали», «Иногда это очень полезно. Брать ответственность на себя, а не перекладывать все на время», - пишут в комментариях к снимку.

Кроме того, накануне Лобода поделилась трогательным черно-белым снимком, на котором изображена со старшей дочерью Евангелиной.

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My l.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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