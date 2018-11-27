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Красные елки. Как Белый дом украсили к Рождеству

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Восточную колоннаду Белого дома украсили красными рождественскими елками

Восточную колоннаду Белого дома украсили красными рождественскими елками

Белый дом опубликовал видео, на котором показано, как выглядит украшенная к Рождеству главная резиденция президента США.

На видео первая леди США Мелания Трамп прогуливается по залам Белого дома и оценивает роскошные украшения к Рождеству, показаны эскизы, по которым создавалось изысканное убранство. Не правда ли, Белый дом превратился в резиденцию Санты?

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