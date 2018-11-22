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Корону не снимает. Кайли Дженнер выпустила новый календарь со своими фото

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Кайли Дженнер анонсировала новый календарь
Фото: kyliejenner / Instagram

Кайли Дженнер анонсировала новый календарь

Американская звезда реалити-шоу и бизнесмен Кайли Дженнер анонсировала в своем Instagram новый календарь со своими фотографиями на 2019 год.

Авторами фотоснимков стал фотограф Грег Сволс. На трех опубликованных фото Кайли позирует в золотистом платье-майке, в массивных украшениях из золота, а также большой золотой короне.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

В подписях под кадрами Дженнер написала, что календарь появится в продаже в ее онлайн-магазине в Черную пятницу, 23 ноября.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Напомним, для своего календаря в 2016 году Кайли позировала скандальному фотографу Терри Ричардсону. На тех снимках она также сфотографирована в короне.

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