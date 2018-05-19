Королева Елизавета II обнародовала титулы Меган Маркл и принца Гарри

В Великобритании сегодня проходит главная свадьба года - бракосочетание американской актрисы, звезды сериала Форс-мажоры Меган Маркл и шестого по очередности наследника престола Соединенного королевства принца Гарри.

Накануне бракосочетания, кульминацией которой станет венчание в часовне имени святого Георгия, королева Елизавета II обнародовала официальные титулы Меган Маркл и принца Гарри, которые они будут носить после свадьбы, сообщает Express.

Несмотря на то, что согласно протоколу Меган Маркл теперь именуется Ее Королевским Высочеством принцессой Геири Уэльской, официально именовать ее принцессой нельзя – так же, как было в ситуации с Кейт Миддлтон. Поэтому королева приняла решение пожаловать им титулы. Теперь в Великобритании Гарри и Меган будут носить звание герцога и герцогини Сассекских, в Шотландии их будут именовать граф и графиня Дамбартан, а в Ирландии - барон и баронесса Килкил.

Кроме того, жену принца Гарри, вероятнее всего, будут называть герцогиней Рейчел из-за того, что настоящее имя американки звучит, как Меган Маркл Рейчел. Однако не исключено, что она, все же, оставит за собой право именоваться герцогиней Меган.

В свою очередь, принц Гарри таким образом становится Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским.

Отметим, к Виндзорскому замку в графстве Беркшир продолжают прибывать гости. Ожидается, что в числе гостей на королевской свадьбе такие знаменитости, как Элтон Джон, Серена Уильямс, Джордж Клуни с супругой, Дэвид и Виктория Бекхэм, актеры из Форс-мажоров и многие другие.

В 13:30 к часовне подъедет принц Гарри, а самой последней гостьей станет Елизавета II - ожидается, что она прибудет в 13:55. В 13:59 должна появиться и сама невеста - Меган Маркл, свадебное платье которой является самой обсуждаемой темой последнего времени.

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