Конкурирует с Блейк Лайвли. Меган Маркл вошла в историю, как первый член королевской семьи, номинированный на Teen Choice Award

Герцогиня Сассекская Меган Маркл номинирована на американскую молодежную премию Teen Choice Awards которая ежегодно вручается компанией Fox более чем в 70 номинациях, охватывая самые различные сферы деятельности.

После оглашения номинантов супруга британского принца Гарри вошла в историю, как первый член королевской семьи, номинированный на популярную премию в развлекательной церемонии, пишет Elle.

Организаторы ивента номинировали Маркл на премию в категории Лучший стиль, в которой она будет бороться за победу с такими популярными звездами, как Блейк Лайвли и Зендая.

Пока неизвестно, сможет ли герцогиня Сассекская присутствовать на церемонии. Также не сообщается, разрешено ли ей будет записать благодарственное видео, которое традиционно транслируют в случае победы номинанта.

Победители станут известны 12 августа в ходе церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе.

Публикация от HITS 97.3 (@hits973) 26 Июн 2018 в 3:40 PDT

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