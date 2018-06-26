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Конкурирует с Блейк Лайвли. Меган Маркл вошла в историю, как первый член королевской семьи, номинированный на Teen Choice Award

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Меган Маркл номинирована в категории Лучший стиль

Меган Маркл номинирована в категории Лучший стиль

Герцогиня Сассекская Меган Маркл номинирована на американскую молодежную премию Teen Choice Awards которая ежегодно вручается компанией Fox более чем в 70 номинациях, охватывая самые различные сферы деятельности.

После оглашения номинантов супруга британского принца Гарри вошла в историю, как первый член королевской семьи, номинированный на популярную премию в развлекательной церемонии, пишет Elle.

Организаторы ивента номинировали Маркл на премию в категории Лучший стиль, в которой она будет бороться за победу с такими популярными звездами, как Блейк Лайвли и Зендая.

Пока неизвестно, сможет ли герцогиня Сассекская присутствовать на церемонии. Также не сообщается, разрешено ли ей будет записать благодарственное видео, которое традиционно транслируют в случае победы номинанта.

Победители станут известны 12 августа в ходе церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе.

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