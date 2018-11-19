Конец интриги сезона. Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили, что поженились

Популярный исполнитель Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин подтвердили, что действительно поженились и являются мужем и женой.
24-летний Бибер опубликовал в своем Instagram фото с 21-летней Хейли, и подписал его: «Моя жена великолепна».
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Болдуин также подтвердила свой новый статус в социальных сетях в воскресенье вечером, изменив подпись в Instagram с Хейли Болдуин на Хейли Бибер.
По информации СМИ, пара официально стала мужем и женой в сентябре на секретной церемонии в Нью-Йорке, через два месяца после помолвки. Бибер сделал предложение Хейли в июле во время отпуска на Багамах.
Молодожены долгое время никак не комментировали слухи о своей свадьбе, они размещали загадочные фотографии в социальных сетях, что еще больше подогревало интерес к их личной жизни.
Ранее в интервью изданию The Cut модель подтвердила желание выйти замуж за Бибера: «Я не вижу причин ждать. Когда вы знаете, что это правильно, то это правильно».
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