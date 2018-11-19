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Конец интриги сезона. Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили, что поженились

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Конец интриги сезона. Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили, что поженились
Фото: Getty Images

Популярный исполнитель Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин подтвердили, что действительно поженились и являются мужем и женой.

24-летний Бибер опубликовал в своем Instagram фото с 21-летней Хейли, и подписал его: «Моя жена великолепна».

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My wife is awesome

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Болдуин также подтвердила свой новый статус в социальных сетях в воскресенье вечером, изменив подпись в Instagram с Хейли Болдуин на Хейли Бибер.

По информации СМИ, пара официально стала мужем и женой в сентябре на секретной церемонии в Нью-Йорке, через два месяца после помолвки. Бибер сделал предложение Хейли в июле во время отпуска на Багамах.

Молодожены долгое время никак не комментировали слухи о своей свадьбе, они размещали загадочные фотографии в социальных сетях, что еще больше подогревало интерес к их личной жизни.

Ранее в интервью изданию The Cut модель подтвердила желание выйти замуж за Бибера: «Я не вижу причин ждать. Когда вы знаете, что это правильно, то это правильно».

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my ❤️

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

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