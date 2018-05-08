Кирстен Данст впервые стала мамой

36-летняя американская актриса, режиссер, продюсер, модель и певица Кирстен Данст родила первенца. Об этом сообщает People.

Кирстен Данст и ее возлюбленный, актер Джесси Племонс, стали родителями на прошедших выходных. У пары родился мальчик.

С Джесси Племонсом Данст начала встречаться в 2016 году, сразу после съемок во втором сезоне сериала Фарго, где они сыграли супружескую пару. В январе 2017 года пара объявила о помолвке. Спустя почти год, в декабре 2017 года, Кирстен Данст и Джесси Племонс рассказали, что ждут ребенка.

В июне прошлого года в интервью для журнала Marie Claire актриса призналась, что решительно настроена на пополнение в семействе: "В моей жизни наступил такой период, когда я задумалась: "Я работаю с трех лет. Пришло время для детей и отдыха", – отметила актриса.

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