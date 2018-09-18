Кирстен Данст впервые после рождения сына появилась на красной дорожке

Данст и Племонс стали родителями четыре месяца назад

Американская актриса Кирстен Данст (Человек-паук, Меланхолия, Мария-Антуанетта) появилась на красной дорожке 70-й церемонии телевизионной премии Эмми-2018 впервые с момента рождения сына Энниса Ховарда четыре месяца назад.

В этот раз 36-летняя актриса сама не была номинирована на самую престижную телепремию США, а поддерживала своего жениха Джесси Племонса (Черная месса, Фарго, Секретное досье), который боролся за статуэтку за роль в одном из эпизодов популярного сериала Черное зеркало.

Фото: ЕРА

Это стало первым публичным выходом актерской пары, которая четыре месяца назад стала родителями сына Энниса Ховарда.

Для первого выхода на красную дорожку после перерыва Данст выбрала синее платье в пол с глубоким декольте от Schiaparelli и прическу с волнами в стиле 40-х.

Фото: Getty Images

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