Кирстен Данст впервые после рождения сына появилась на красной дорожке

Американская актриса Кирстен Данст (Человек-паук, Меланхолия, Мария-Антуанетта) появилась на красной дорожке 70-й церемонии телевизионной премии Эмми-2018 впервые с момента рождения сына Энниса Ховарда четыре месяца назад.
В этот раз 36-летняя актриса сама не была номинирована на самую престижную телепремию США, а поддерживала своего жениха Джесси Племонса (Черная месса, Фарго, Секретное досье), который боролся за статуэтку за роль в одном из эпизодов популярного сериала Черное зеркало.
Это стало первым публичным выходом актерской пары, которая четыре месяца назад стала родителями сына Энниса Ховарда.
Для первого выхода на красную дорожку после перерыва Данст выбрала синее платье в пол с глубоким декольте от Schiaparelli и прическу с волнами в стиле 40-х.
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