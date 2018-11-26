Ким Кардашьян рассказала, что выходила замуж под наркотиками

Ким Кардашьян вышла замуж за Деймона Томаса в 2000 году

38-летняя звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян рассказала, что во время своей первой свадьбы с продюсером Деймоном Томасом была под воздействием наркотиков.

Как рассказала Ким в реалити-шоу Семейство Кардашьян, в 19-летнем возрасте она шла под венец с Томасом, будучи под экстази.

«Я вышла замуж под экстази – первый раз. Я употребила экстази, и вышла замуж. Я употребила снова, и снялась в секс-видео», - рассказала она, вспоминая о скандальном ролике, снятом вместе с ее бойфрендом, исполнителем Ray J.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Окт 2018 в 5:31 PDT

Ким Кардашьян вышла замуж за Деймона Томаса в Лас-Вегасе в 2000 году. Пара разошлась через три года, и Томас выплатил Ким 56 тыс. долларов за издевательства.

Первый муж Кардашьян - справа. Фото: Getty Images

Поклонники бурно отреагировали на слова Кардашьян. «Ким знаменита тем, что расставляет ноги и употребляет незаконные наркотики! Отвратительно!», «Ух ты, Ким Кардашьян, признавшаяся в употреблении наркотиков и том, что была под ними, снимая секс-видео, это эпично!», «Какой хороший пример для девочек, которые ее идеализируют», - пишут пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Авг 2018 в 4:54 PDT

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