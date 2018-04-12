Хью Джекман трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

В этом году австралийский актер Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс празднуют 22-ю годовщину свадьбы.

По такому важному случаю Хью Джекман опубликовал в своем Instagram милую фотографию с нежным признанием своей жене. Снимок, на котором актер и его супруга сидят на фоне моря, Джекман подписал так:

"Я верю в жизнь, которую нам суждено увидеть, и в то, что по-настоящему важные люди разглядят нас. Деб, у нас это произошло с первого дня. 22 года спустя… Это становится только глубже. Ты и наши дети – величайший подарок, который я когда-либо получал. Я бесконечно люблю вас".

Допис, поширений Hugh Jackman (@thehughjackman) 11 Кві 2018 р. о 4:37 PDT

Напомним, Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились в 1994 году на съемках австралийского сериала, а через два года пара оформила отношения официально. В 2000 году актеры усыновили мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005 году – девочку Аву Элиот. Супруга старше Джекмана на 13 лет, но это не мешает им быть одним из самых крепких союзов Голливуда.

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