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Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к 16-летней девушке

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Вайнштейн заставил Доу снять одежду и намекнул, что она никогда не станет актрисой, если не подчинится

Вайнштейн заставил Доу снять одежду и намекнул, что она никогда не станет актрисой, если не подчинится

Известного продюсера Харви Вайнштейна, который год назад оказался в центре скандала,  обвинила в домогательствах польская модель и актриса Джейн Доу.

Как сообщает Associated Press, по словам Доу, Вайнштейн домогался ее в его квартире в Нью-Йорке в 2002 году, через несколько дней после того, как они встретились на мероприятии с участием ее модельного агентства. На то время Доу было 16 лет.

Женщина утверждает, что договаривалась пообедать с Вайнштейном, чтобы обсудить ее карьеру в кино, но вместо этого он отвез ее в пустую квартиру и «агрессивно и угрожающе» потребовал секса.

Вайнштейн заставил Доу снять одежду и намекнул, что она никогда не станет актрисой, если не подчинится его требованиям, говорится в исковом заявлении Доу.

«Испуганная и пытавшаяся сдержать слезы, Джейн Доу сказала, что не будет этого делать и сопротивлялась его требованиям, - говорится в материалах. - Джейн Доу была девственницей и не имела таких намерений, когда согласилась на бизнес-ланч».

Также она утверждает, что в 2004-2005 годах он постоянно ее "словесно сексуально домогался, подчеркивая, что у него есть власть в Голливуде". По ее словам, это продолжалось до 2011 года, когда она прервала всяческие связи с ним.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман назвал обвинения «нелепыми».

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