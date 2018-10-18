Хайден Панеттьери осудили за пьяную прогулку по Голливуду после разрыва с Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери попала в объектив папарацци после посещения ресторана известного американского ресторатора Дэна Тана в Уэст-Голливуде вместе со своим новым бойфрендом, начинающим актером Брайаном Хикерсоном.
В американских СМИ 29-летнюю звезду осудили за пьяные прогулки с новым парнем, который, по данным источников из близкого окружения актрисы, негативно влияет на Панеттьери, приобщая ее к алкоголю и ночной жизни.
По данным издания Radar, накануне звезда сериала Нэшвилл была сфотографирована возле лос-анджелесского бара, где перебрала алкоголя. Панеттьери засняли на улице во время того, как ее тошнило прямо на улице, а ее новый бойфренд придерживал ее волосы пока она испражняла желудок.
Спустя некоторое время Панеттьери снова попала в объектив папарацци в состоянии сильного алкогольного опьянения после свидания с Хикерсоном. Снимки были опубликованы британским изданием Daily Mail, которое отметило, что после разрыва с украинским боксером Владимиром Кличко актриса выглядит «все хуже и хуже».
Тем временем, журналисты Daily Mail сообщили подробности из личной жизни ее нового бойфренда, отметив, что он временно не работает и продолжает посещать кастинги в надежде стать успешным актером:
«Брайан лишь недавно переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать заниматься продажей недвижимости и пробовать себя в актерстве. Он посещает кастинги, пытаясь реализовать себя в актерском бизнесе», - отмечает издание.
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Напомним, Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери решили разойтись в августе после почти девяти лет отношений. У пары есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.
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