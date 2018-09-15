Х-фактор 9. Какие вокалисты впечатлили судей в третьем выпуске шоу

Сегодня, 15 сентября, на телеканале СТБ вышел третий выпуск девятого сезона популярного вокального телепроекта Х-фактор.
На этот раз в поиске талантливых певцов и певиц жюри Х-фактора приехали в Мариуполь. В целом, в этом году для отбора лучших вокалистов Х-фактор также отправился в Киев, Винницу, Одессу, Львов, Черновцы, Полтаву, Днипро и Харьков.
Напомним, судить выходящих на сцену певцов в течение сезона будут Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров и Андрей Данилко.
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Выпуски телепроекта Х-фактор 9 будут выходить каждую субботу в 19:00 на телеканале СТБ. Чтобы пройти в следующий этап конкурса, участники должны будут получить как минимум три из четырех «Да» от членов жюри. Вокалисты, которые пройдут в тренировочный лагерь проекта, будут сражаться за место в прямых эфирах.
По итогам третьего кастинга шоу Х-фактор, проходившего в Мариуполе, далее прошли такие музыканты:
Hight Score – Haddaway – What Is Love
Виктория Брехар – Demi Lovato – You Don't do it For me Anymore
Юлия Лут – Beyoncé – Runnin'
Павел Каракат – Justin Timberlake – Say Something
ZBSband – Авторская песня – На морозі
Татьяна Рябинина – Céline Dion – All By Myself
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