Х-фактор 9. Чем запомнился четвертый выпуск шоу

Сегодня, 22 сентября, на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск девятого сезона популярного вокального телепроекта Х-фактор.
На этот раз в поиске талантов жюри Х-фактора приехали во Львов. Напомним, в этом году для отбора лучших вокалистов Х-фактор также отправился в Киев, Винницу, Мариуполь, Одессу, Черновцы, Полтаву, Днипро и Харьков.
Судить выходящих на сцену певиц и певцов в течение сезона будут популярные украинские артисты Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров и Андрей Данилко.
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Выпуски телепроекта Х-фактор 9 будут выходить каждую субботу в 19:00 на телеканале СТБ. Чтобы пройти в следующий этап конкурса, участники должны будут получить как минимум три из четырех «Да» от членов жюри. Вокалисты, которые пройдут в тренировочный лагерь проекта, будут сражаться за место в прямых эфирах.
По итогам четвертого кастинга шоу Х-фактор, проходившего во Львове, далее прошли такие музыканты:
Оксана Ивасив – Океан Ельзи – Обійми
Группа Joryj Kloc – Украинская народная песня – Біда
Szymon Grzybacz – Сhris Іsaak – Wicked Game
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