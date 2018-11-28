Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала обвинения Майкла Дугласа в сексуальных домогательствах

"Мои дети и я были глубоко опустошены этими утверждениями"

Актриса Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах, которые были сделаны в отношении ее мужа Майкла Дугласа.

В начале 2018 года Сьюзан Брауди, бывшая подчиненная Дугласа, обвинила легендарного актера в том, что он заводил с ней неподобающие сексуальные разговоры и мастурбировал перед ней в 1989 году. Она добавила, что после инцидента ее попросили подписать соглашение о неразглашении. Дуглас назвал обвинения «полной ложью».

«Мои дети и я были глубоко опустошены этими утверждениями, - сказала Зета-Джонс в интервью The Sunday Times. - Эта женщина появилась из ниоткуда и обвинила моего мужа. У меня был очень большой разговор с ним, с детьми, и я сказала: «Вы понимаете, что может появиться больше...» Это было очень тяжелая ситуация для меня, и это было неприятно».

Зета-Джонс заявила, что на 110% выступает в поддержку движения #MeToo, и сложившаяся ситуация поставила ее перед моральной дилеммой.

Актриса добавила, что супруг заверил ее и детей, что обвинения были ложными, «сказав нам, что такой истории не было, и время покажет».

«Каждое обвинение, которое оказывается не подкрепленным доказательствами, отбрасывает движение (Me Too) назад 20 лет», - отметила Зета-Джонс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Almost 18 years with my love ???? Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 10 Авг 2018 в 2:00 PDT

Кроме того, в интервью Зета-Джонс рассказала о работе с продюсером Харви Вайнштейном, чья компания выпустила мюзикл Чикаго, роль в котором принесла ей Оскар. Она сказала, что Вайнштейн никогда не относился к ней неподобающим образом, но предположила, что так могло быть потому, что она была замужем.

«Я бы сказала первой, если бы что-то случилось, но я знала Харви Вайнштейна, когда была замужем за Майклом Дугласом, - сказала она. - Это сделало меня менее уязвимой, но не неприкасаемой, потому что хищник – это хищник, верно?»

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