Какая есть. Ольга Куриленко опубликовала фото без макияжа

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи.

На снимке 38-летняя звезда фильмов Обливион и Квант милосердия позирует в белом халате без макияжа, демонстрируя естественную красоту. В подписи к кадру, который был сделан в элитном спа-комплексе SHA Wellness Clinic на побережье Коста Бланка в Испании, Куриленко сообщила, что мечтает об отдыхе:

«Не могу поверить, что прошел уже месяц с тех пор, как я посещала спа… Я соскучилась по этому отдохнувшему ощущению», - написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 1 Ноя 2018 в 10:00 PDT

Накануне стало известно, что Куриленко снимется в экшн-триллере Курьер. Актриса исполнит роль женщины-курьера, которая неожиданно узнает, что доставляет посылку с химической бомбой. Съемки фильма будут проходить в Лондоне и должны стартовать в начале 2019 года.

Напомним, ранее Куриленко посетила родной Бердянск. Актриса провела последние дни лета и начало осени на Азовском море и в других любимых местах своего детства. Фотографиями и видео, сделанными в Бердянске, Ольга Куриленко поделилась в своем Іnstagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 3 Сен 2018 в 10:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 1 Сен 2018 в 9:38 PDT

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