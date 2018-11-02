Какая есть. Ольга Куриленко опубликовала фото без макияжа

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи.
На снимке 38-летняя звезда фильмов Обливион и Квант милосердия позирует в белом халате без макияжа, демонстрируя естественную красоту. В подписи к кадру, который был сделан в элитном спа-комплексе SHA Wellness Clinic на побережье Коста Бланка в Испании, Куриленко сообщила, что мечтает об отдыхе:
«Не могу поверить, что прошел уже месяц с тех пор, как я посещала спа… Я соскучилась по этому отдохнувшему ощущению», - написала актриса.
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Накануне стало известно, что Куриленко снимется в экшн-триллере Курьер. Актриса исполнит роль женщины-курьера, которая неожиданно узнает, что доставляет посылку с химической бомбой. Съемки фильма будут проходить в Лондоне и должны стартовать в начале 2019 года.
Напомним, ранее Куриленко посетила родной Бердянск. Актриса провела последние дни лета и начало осени на Азовском море и в других любимых местах своего детства. Фотографиями и видео, сделанными в Бердянске, Ольга Куриленко поделилась в своем Іnstagram.
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