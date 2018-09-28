Как у Бреда Питта и Гвинет Пэлтроу. Эмилия Кларк поделилась с поклонниками новой стрижкой

Окончив работу над ролью в популярном сериале Игра престолов, актриса Эмилия Кларк позволила себе смену имижда – короткую стрижку пикси.
31-летняя актриса поделилась изменениями в своей внешности с поклонниками в Instagram. Кларк сделала снимок сразу после стрижки у своего мастера Дженни Чо.
"Я: Я думаю о стрижке, как у Гвинет и Брэда. @jennychohair: Я поняла тебя", - подписала свой снимок Эмилия.
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Таким образом, Кларк вспомнила, когда в 90-х актеры Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, у которых был роман, носили похожие прически.
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