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Как у Бреда Питта и Гвинет Пэлтроу. Эмилия Кларк поделилась с поклонниками новой стрижкой

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Как у Бреда Питта и Гвинет Пэлтроу. Эмилия Кларк поделилась с поклонниками новой стрижкой
Фото: emilia_clarke / Instagram

Окончив работу над ролью в популярном сериале Игра престолов, актриса Эмилия Кларк позволила себе смену имижда – короткую стрижку пикси.

31-летняя актриса поделилась изменениями в своей внешности с поклонниками в Instagram. Кларк сделала снимок сразу после стрижки у своего мастера Дженни Чо.

"Я: Я думаю о стрижке, как у Гвинет и Брэда. @jennychohair: Я поняла тебя", - подписала свой снимок Эмилия.

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Публикация от @emilia_clarke

 

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Публикация от Jenny Cho (@jennychohair)

Таким образом, Кларк вспомнила, когда в 90-х актеры Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, у которых был роман, носили похожие прически.

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