Как у Бреда Питта и Гвинет Пэлтроу. Эмилия Кларк поделилась с поклонниками новой стрижкой

Окончив работу над ролью в популярном сериале Игра престолов, актриса Эмилия Кларк позволила себе смену имижда – короткую стрижку пикси.

31-летняя актриса поделилась изменениями в своей внешности с поклонниками в Instagram. Кларк сделала снимок сразу после стрижки у своего мастера Дженни Чо.

"Я: Я думаю о стрижке, как у Гвинет и Брэда. @jennychohair: Я поняла тебя", - подписала свой снимок Эмилия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 27 Сен 2018 в 2:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenny Cho (@jennychohair) 27 Сен 2018 в 7:29 PDT

Таким образом, Кларк вспомнила, когда в 90-х актеры Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, у которых был роман, носили похожие прически.

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