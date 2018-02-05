Кайли Дженнер родила первенца

20-летняя американская модель, участница телешоу Семейство Кардашян Кайли Дженнер впервые стала мамой.

Как сообщает Vogue, младшая сестра Ким Кардашьян родила дочь от американского рэпера Трэвиса Скотта. Девочка появилась на свет 1 февраля, и эту новость Кайли Дженнер подтвердила в своем Instagram. Также Дженнер объяснила, почему все это время скрывала свою беременность:

"Простите, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я посвящаю вас во все происходящее со мной. Моя беременность — это то, чем я не захотела делиться с миром. Я понимала, что мне нужно подготовиться к этой роли здоровым способом, в позитивном настроении и без стресса. Я не планировала на этом зарабатывать. Я знала, что мой ребенок будет чувствовать любые переживания и все мои эмоции, поэтому решила сделать это ради моей маленькой жизни и нашего счастья", – написала Кайли.

"Беременность была самым прекрасным и вдохновляющим опытом, который изменил мою жизнь. И я даже буду по ней скучать. Я ценю своих друзей и особенно мою семью за то, что они помогли мне держать это в тайне. Я никогда не чувствовала столько любви и счастья! Спасибо за понимание", — добавила Instagram-дива.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:27 PST

Вскоре после новости о рождении дочери на своей странице в YouTube Кайли Дженнер опубликовала видео, которое показывает самые важные моменты жизни модели: от рождения самой Кайли до ее беременности и появления на свет дочери. На последних секундах ролика можно увидеть первые кадры с новорожденной девочкой.

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