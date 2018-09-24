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Юная модель. Пятилетняя дочь Ким Кардашьян дебютировала на подиуме

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Пятилетняя Норт Уэст
© lolsurprise/Instagram

Пятилетняя Норт Уэст

Дочь светской львицы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста в свои пять лет впервые вышла на подуим. Норт Уэст в компании других маленьких моделей приняла участие в показе L.O.L. Surprise Fashion Show.

Норт предстала перед публикой в образе одной из своих любимых кукол L.O.L. Surprise, надев красную латексную юбку, косуху, черный топ и темные очки. Свой образ девочка подчеркнула стильной сумочкой и красной помадой.

Снимками с мероприятия в своем Instagram поделилась Ким Кардашьян, которая сидела в первом ряду и поддерживала дочь.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashinan)

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashinan)

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashinan)

Ранее Норт Уэст снималась в рекламной фотосессии для бренда Fendi и говорила, что хочет работать в модной индустрии. И такое желание девочки неудивительно, ведь ее ближайшие родственники – модели, телезвезды и музыканты.

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Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats ???? (@kimkardashiansnap)

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