Я всегда получаю то, что хочу. Звезда Американской истории ужасов рассказала о своем пути от официантки до звезды Голливуда

Американская актриса Сара Полсон, наиболее известная благодаря участию в сериалах Американская история ужасов и Американская история преступлений, стала главной героиней нового номера журнала InStyle.

43-летняя звезда, исполнившая роль прокурора Марши Кларк в Американской истории преступлений, стала первой актрисой, выигравшей все пять высших телевизионных наград в один сезон. В частности, эта роль принесла ей премии Эмми, Золотой глобус, Премию Гильдии киноактеров США, Выбор телевизионных критиков и Премию Ассоциации телевизионных критиков.

В своем интервью американскому изданию Полсон призналась, что достичь успеха в актерской профессии ей было нелегко, однако добавила, что привыкла добиваться своего и не отступать, если за понравившуюся ей роль необходимо отчаянно бороться:

«Мне нравится приходить на кастинг и бороться за роль, особенно когда им всем кажется, что она мне не по зубам. Есть нечто особенно захватывающее в том, чтобы доказывать, что я могу это сделать и что я способна на большее. Я всегда получаю то, что хочу и знаю, что такое борьба до самого конца», - говорит актриса.

Полсон сообщает, что по окончании средней школы она устроилась на работу официанткой в один из бруклинских ресторанов. Однако карьера в ресторанном бизнесе не сложилась с самого начала и она осознала, что должна попробовать реализовать свою главную мечту – стать профессиональной актрисой.

«Я помню, как посетитель заказал курицу с пармезаном, а я даже не знала, как произносится это слово – «пармезан». Мне пришлось звонить маме, чтобы она помогла мне с произношением этого слова. В этот момент я поняла, что это – не мое предназначение в жизни и не та профессия, которую мне хотелось бы осваивать. Это просто не для меня. И я в тот же день уволилась, чтобы отправиться на Бродвей», - признается Полсон.

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