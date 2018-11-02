Я вряд ли отвечу. Солисту Rammstein задали вопрос "о подружке Лободе"

Лидер группы Rammstein дал новое интервью, в котором ответил на вопрос журналиста о романе с украинской певицей Светланой Лободой.
55-летнему Тиллю Линдеманну не удалось избежать вопроса об отношениях с артисткой, которая, по слухам, родила ему ребенка. Так, в интервью российскому изданию Lenta.ru, на вопрос журналиста «А о твоей подружке Лободе, тебя можно спросить?», рок-музыкант ответил в шутливой форме, однако отрицать роман не стал.
«Спросить можно, но я вряд ли отвечу. Да и вообще, мне уже пора идти…», - улыбаясь, ответил он.
Кроме того, в новом интервью Линдеманн резко прокомментировал тему войн и политики.
«Мы живем в очень тяжелое и страшное время, и неважно, в какой стране и на каком клочке мира мы сейчас находимся. Во всем мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет. Я не о войне говорил, а о коллективном самоубийстве, к которому идет мир. Все разрушается… Давай не будем говорить о политике. Мне не нравится эта тема», - заявил он.
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Напомним, накануне в интернете было опубликовано видео, в котором Лобода выходит из больницы в Москве, где перенесла срочную операцию на почке, в сопровождении Линдеманна.
Кроме того, папарацци сняли на видео Лободу с предполагаемым отцом второй дочки Тильды в одном из московских ресторанов. На кадрах видно, как старшая дочь певицы Евангелина от украинского хореографа Андрея Царя, держит Линдеманна за руку.
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