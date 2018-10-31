Я твоя опора. Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с дочкой

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками семейным фото, на котором позирует со своей 17-летней дочерью Соней Киперман.
36-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок со старшей дочкой, трогательно подписав его.
«Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера», - написала звездная мама.
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Напомним, Брежнева воспитывает двоих дочерей – старшую дочь Соню от Виталия Войченко, а также младшую Сару, которую родила в 2009 году от экс-супруга, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В настоящее время Брежнева состоит в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году в Италии.
Брежнева часто публикует фото с детьми на своей странице в Instagram. Так, ранее певица поделилась с поклонниками летним снимком, на котором позирует на пляже с Соней и Сарой. Также звездная мама неоднократно публиковала трогательные снимки с младшей дочерью.
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