Я твоя опора. Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с дочкой

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками семейным фото, на котором позирует со своей 17-летней дочерью Соней Киперман.

36-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок со старшей дочкой, трогательно подписав его.

«Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера», - написала звездная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 30 Окт 2018 в 10:30 PDT

Напомним, Брежнева воспитывает двоих дочерей – старшую дочь Соню от Виталия Войченко, а также младшую Сару, которую родила в 2009 году от экс-супруга, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В настоящее время Брежнева состоит в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году в Италии.

Брежнева часто публикует фото с детьми на своей странице в Instagram. Так, ранее певица поделилась с поклонниками летним снимком, на котором позирует на пляже с Соней и Сарой. Также звездная мама неоднократно публиковала трогательные снимки с младшей дочерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 1 Июн 2018 в 8:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 25 Май 2018 в 11:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 23 Сен 2017 в 12:00 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook