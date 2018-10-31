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Я твоя опора. Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с дочкой

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Брежнева показала новое селфи со старшей дочкой
© Instagram

Брежнева показала новое селфи со старшей дочкой

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками семейным фото, на котором позирует со своей 17-летней дочерью Соней Киперман.

36-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок со старшей дочкой, трогательно подписав его.

«Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера», - написала звездная мама.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, Брежнева воспитывает двоих дочерей – старшую дочь Соню от Виталия Войченко, а также младшую Сару, которую родила в 2009 году от экс-супруга, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В настоящее время Брежнева состоит в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году в Италии.

Брежнева часто публикует фото с детьми на своей странице в Instagram. Так, ранее певица поделилась с поклонниками летним снимком, на котором позирует на пляже с Соней и Сарой. Также звездная мама неоднократно публиковала трогательные снимки с младшей дочерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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