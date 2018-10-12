Я сделаю признание. Ани Лорак заинтриговала поклонников новым видео

Украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новое видео, в подписи к которому заинтриговала поклонников.
40-летняя артистка на фоне слухов о разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу сообщила о своем намерении сделать признание:
«Я сделаю признание… 18 октября», - написала она в подписи к загадочному видеоряду.
По мнению некоторых поклонников, Лорак планирует рассказать о своей личной жизни, в то время как другие убеждены, что под «признанием» артистка имеет ввиду релиз новой песни.
«Ждем премьеру», «Будет новая песня», «Сообщит о разводе, сто процентов!», «Наверное, в каком-то ток-шоу наконец-то подтвердит развод», - расходятся во мнениях поклонники Лорак.
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Отметим, Лорак по-прежнему не комментирует слухи о бракоразводном процессе с супругом, а также игнорирует вопросы о его измене с киевской тусовщицей Яной Беляевой.
Тем временем, пользователи Сети обвиняют в Лорак в том, что ее брак распался:
«Ни один муж не выдержит вечно гастролирующую жену», «Сама виновата, что он изменил», - пишут в комментариях к новому видео.
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