"Я никогда не приставал к дочери". Вуди Аллен ответил на обвинения Дилан Фэрроу

Кинорежиссер Вуди Аллен опроверг обвинения своей приемной дочери Дилан Фэрроу, заявив, что "никогда не приставал к ней"

Таким образом режиссер отреагировал на первое публичное телевизионное интервью дочери об обвинениях в адрес Аллена, сообщает Entertainment Weekly.



Аллен обвинил Фарроу в циничном использовании Голливудского движения Time’s Up, чтобы возобновить ее заявления о сексуальном насилии.

"Когда это обвинение прозвучало впервые более 25 лет назад, оно было тщательно расследовано как Клиникой сексуального насилия в отношении детей больницы Йель-Нью-Хейвен, так и Департаментом по благополучию детей штата Нью-Йорк. Оба учреждения делали это много месяцев и независимо друг от друга пришли к выводу, что никаких домогательств не было... Старший брат Дилан Моисей сказал, что был свидетелем того, как их мать неустанно тренировала Дилан, пытаясь вбить в голову, что ее отец был опасным сексуальным хищником", - заявил режиссер.



"Кажется, сработало - и, к сожалению, я уверен, что Дилан действительно верит в то, что она говорит. Но даже несмотря на то, что семья Фэрроу цинично использует возможность, предоставляемую движением Time's Up, чтобы повторить это дискредитированное утверждение, это не делает его более истинным сегодня, чем это было в прошлом. Я никогда не приставал к дочери – как заключили все расследования четверть века назад", - добавил Аллен.

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