Я могу уйти из спорта, чтобы быть мамой. Серена Уильямс рассказала о женских инстинктах и желании оставить большой теннис ради второй беременности

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс стала главной героиней июльского номера модного журнала InStyle, в интервью которому рассказала о намерении уйти из большого тенниса, чтобы полностью посвятить себя материнству.

В интервью с изданием Уильямс призналась, что слухи о том, что Америка рискует лишиться успешной теннисистки отчасти правдивы. Она отметила, что мысль оставить спорт появилась у нее в тот момент, когда она поняла, что страстно мечтает родить второго ребенка.

«Если бы я не работала, я бы уже была беременна. Я не уверена, захочу ли я играть, когда у меня появится еще один ребенок», - сообщила она.

Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 26 Июн 2018 в 5:00 PDT

Экс-первая ракетка мира, которая в сентябре 2017 года родила дочь Олимпию от супруга, сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна, также рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время первой беременности в связи с карьерой. По ее признанию, участвуя в открытом чемпионате Австралии по теннису в 2017 году она была на втором месяце беременности и в связи с этим была готова к проигрышу:

«У меня был очень тяжелый первый раунд. И очень нелегкий второй раунд. Тогда я подумала, что, наверное, я проиграю. Но я успокаивала себя тем, что на этот раз у меня есть веская причина для оправдания, ведь я была беременна Олимпией. Перед матчем я поговорила со своим доктором и спросила ее о рисках, ведь никакая карьера не стоит жизни твоего ребенка. Она уверила меня, что это не угрожает жизни и здоровью моего ребенка, но посоветовала не играть в жаркую погоду. Поэтому я попросила назначить матч на раннее утро. Директор турнира был удивлен, ведь я никогда не играю рано утром. Но я сказала ему, что просто хочу попробовать что-то новое. Мне не хотелось раскрывать свои секреты, но и ребенком рисковать я бы не стала», - призналась она.

Уильямс также откровенно рассказала о знакомстве с Оганяном, признавшись, что всегда знала, что станет его женой:

«С самого первого дня нашего знакомства я знала, что выйду замуж за этого парня. Я чувствовала, что пока не готова к браку, но точно знала, что когда-то он станет моим мужем. Когда мы познакомились, я абсолютно ничего не знала о его мире. Перед нашим знакомством я инвестировала деньги в некоторые проекты, связанные с технологиями, поэтому мне было интересно расспрашивать его об этом – я пыталась разобраться, во что вложила свои деньги. Таким образом мы начали общаться больше и стали друзьями. Это привело нас к моменту, когда дружба переросла в нечто большее. И тогда я влюбилась в его мир», - говорит она.

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