Я грущу. Матильда Шнурова поделилась эмоциями после развода с солистом группы Ленинград

Матильда Шнурова ответила на вопросы поклонников о разводе с солистом группы Ленинград, музыкантом Сергеем Шнуровым.
Экс-супруга рок-музыканта на своей странице в Instagram призналась, что грустит после развода, однако добавила, что не сожалеет о своем решении.
«Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь», - написала Шнурова в сториз.
Напомним, ранее Шнурова впервые прокомментировала развод, сообщив, что не планирует менять фамилию, а также добавила, что раздел имущества прошел без осложнений:
«Пока мы были вместе, каждый занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном Кококо. Сергей остался с Ленинградом, я - с Кококо. Еще у меня есть балетная студия Айседора», - рассказала она.
Матильда и Сергей Шнуров уже завершили бракоразводный процесс. Об этом экс-супруги накануне сообщили лично в интервью Esquire.
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