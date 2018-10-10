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Я грущу. Матильда Шнурова поделилась эмоциями после развода с солистом группы Ленинград

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Бывшая жена Шнурова рассказала, как переживает развод
© Instagram

Бывшая жена Шнурова рассказала, как переживает развод

Матильда Шнурова ответила на вопросы поклонников о разводе с солистом группы Ленинград, музыкантом Сергеем Шнуровым.

Экс-супруга рок-музыканта на своей странице в Instagram призналась, что грустит после развода, однако добавила, что не сожалеет о своем решении.

«Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь», - написала Шнурова в сториз.

Напомним, ранее Шнурова впервые прокомментировала развод, сообщив, что не планирует менять фамилию, а также добавила, что раздел имущества прошел без осложнений:

«Пока мы были вместе, каждый занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном Кококо. Сергей остался с Ленинградом, я - с Кококо. Еще у меня есть балетная студия Айседора», - рассказала она.

Матильда и Сергей Шнуров уже завершили бракоразводный процесс. Об этом экс-супруги накануне сообщили лично в интервью Esquire.

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