Известный дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду: видео

Американский дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему возлюбленному – манекенщику и владельцу бренда ароматических свечей Чарли Дефранческо.

Как человек творческий, Марк Джейкобс подошел к предложению руки и сердца оригинально. Позвать возлюбленного замуж Джейкобс решил в день его рождения, который пара запланировала отпраздновать в небольшом мексиканском кафе Chipotle.

Во время ужина сотрудники и посетители ресторана встали со своих мест и устроили танцевальный флешмоб под песню Принса Kiss. Чарли, который, скорее всего, подумал, что это сюрприз в четь дня его рождения, начал снимать это на телефон. Но настоящий сюрприз был впереди – Марк Джейкобс встал на одно колено и задал своему бойфренду заветный вопрос.

Через несколько секунд удивленный и счастливый Чарли Дефранческо ответил "Да", и ресторан взорвался аплодисментами.

Этот трогательный момент был снят на видео, и Марк Джейкобс опубликовал ролик в своем Instagram. "И это случилось... "Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?" Большое спасибо всем, кто помог этому видео случиться", – написал дизайнер.

Напомним, Марк Джейкобс – открытый гомосексуал. В 2009 году модельер уже связывал себя узами брака с Лоренцо Мартоне. Однако спустя год, весной 2010 года пара рассталась. Теперь Джейкобс строит свое счастье с Чарли Дефранческо.

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