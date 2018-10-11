Из-за Бибера? Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу

Американская певица Селена Гомес попала в психиатрическую больницу из-за нестабильного психоэмоционального состояния.
Это вторая госпитализация 26-летней артистки в клинику за последние две недели. По данным американского журнала People, в конце сентября Гомес доставили в больницу с плохим анализом крови, в котором обнаружилось, что у артистки сильно понижены лейкоциты.
Медики предполагали, что плохой анализ крови свидетельствует об осложнениях после трансплантации почки, которую Гомес перенесла год назад. Напомним, певица перенесла пересадку почки из-за аутоимунного заболевания - системной красной волчанки.
На этот раз Гомес попала в больницу в результате серьезного нервного срыва с паническими атаками и приступами тревоги. В клинике певица проходит терапию по снижению риска суицида и нормализации эмоционального состояния.
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Американские СМИ сообщают, что проблемы с психикой могли появиться у Гомес после свадьбы ее экс-бойфренда Джастина Бибера, который накануне узаконил отношения с моделью Хейли Болдуин.
«Наверняка Селена испытывает определенные негативные эмоции от свадьбы Бибера, у которого все отлично в личной жизни. Не исключено, что Селене также не очень приятно видеть, как развиваются отношения у еще одного ее бывшего парня – рэпера The Weeknd и Беллы Хадид. Представьте, каково это – видеть счастливые фото своих экс и понимать, что в результате несчастной и одинокой осталась только одна она», - отметил источник.
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