Интрига года. Все, что мы знаем о свадебном платье Меган Маркл

Американская актриса Меган Маркл сегодня, 19 мая вышла замуж за британского принца Гарри.

Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Церемония началась в 14:00 по киевскому времени. Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку.

Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря.

Главная интрига года, а именно автор свадебного платья Меган Маркл, наконец, была раскрыта после того, как невеста появилась в часовне. Она появилась на церемонии бракосочетания в наряде от Givenchy.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, дизайнер платья - Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала главой модного дома Givenchy. Отметим, что она стала первой женщиной, возглавившей Givenchy.

Традиционное белоснежное платье с вырезом-лодочкой дополняла пятиметровая фата и бриллиантовая тиара, одолженная королевой, которая была изготовлена в 1932 году. Прическу для невесты создал Серж Норман, а макияж – ее давний друг Даниэль Мартин.

В настоящее время молодожены едут через Виндзор, где находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Свадьба завершится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где состоится торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

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