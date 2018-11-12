Икона моды. Виктория Бекхэм получила награду EPeople’s Choice Award

Вчера, 11 ноября, издание People вручило ежегодные награды EPeople’s Choice Award. Лауреатов в жанре развлечения и поп-культуры определяют путем голосования на сайте издания. Среди обладателей награды цього року Брайан Стивенсон (Чемпион года), Мелисса Маккарти (Икона года), Скарлет Йохансон (Кинозвезда года) и др.

Как сообщает издание People, с тех пор как Виктория Бекхэм стала домохозяйкой, ее имя ассоциируется с титулом икона стиля.

Короткое платье Gucci времен Spice Girls, безумно высокие шпильки на всех стрит-стайл фотографиях, успешной империи моды - стиль давно является синонимом имени Виктории Бекхэм.

На церенимонию награждения, где Викторию назвали Иконой моды, она пришла в белом костюме.

Получая статуетку, Виктория Бекхэм поблагодарила пожарных, которые ведут неусыпную борьбу с пожаром в Калифорниии и призвала всех мечтать, как можно больше и тогда все: «Wannabe», - сказала она цитатой из знаменитой песни Spice Girls. То есть «Все сбудется».

Фото: ЕРА

«Я всегда убеждала себе мечтать. Мечтайте о большом, а потом мечтайте о большем. И если мне удалось добиться такого успеха, значит и любой человек сможет. У возможностей нет границ», - сказала 44-летняя певица и фешн-дизайнер.

Читайте также:

Назван самый сексуальный мужчина мира из ныне живущих

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram