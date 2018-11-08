Горячо. Эмили Ратаковски восхитила идеальной фигурой

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки, которые восхитили ее фолловеров.

27-летняя звезда поделилась фото, на котором изображена в соблазнительном красном купальнике, обнажающем ее ягодицы, а также показала снимок, сделанный накануне на матче НБА, где появилась в сексуальном образе – стильных джинсах с завышенной талией и кроп-топе белого цвета.

В общей сумме два свежих снимка Ратаковски набрали свыше 2,7 млн лайков, а также тысячи комментариев, в которых пользователи Сети восхищенно обсуждали идеальную фигуру модели.

«Идеальная фигура!», «Очень сексуальная, даже в одежде», «Потрясающей красоты женщина, невозможно насмотреться», - отметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Ноя 2018 в 11:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Ноя 2018 в 11:12 PST

Напомним, в октябре Ратаковски снялась в стильной фотосессии для мексиканского Vogue. Модель появилась на страницах глянца в сексуальных образах исключительно черного цвета.

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