Горячо. Эмили Ратаковски восхитила идеальной фигурой

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки, которые восхитили ее фолловеров.
27-летняя звезда поделилась фото, на котором изображена в соблазнительном красном купальнике, обнажающем ее ягодицы, а также показала снимок, сделанный накануне на матче НБА, где появилась в сексуальном образе – стильных джинсах с завышенной талией и кроп-топе белого цвета.
В общей сумме два свежих снимка Ратаковски набрали свыше 2,7 млн лайков, а также тысячи комментариев, в которых пользователи Сети восхищенно обсуждали идеальную фигуру модели.
«Идеальная фигура!», «Очень сексуальная, даже в одежде», «Потрясающей красоты женщина, невозможно насмотреться», - отметили фолловеры.
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Напомним, в октябре Ратаковски снялась в стильной фотосессии для мексиканского Vogue. Модель появилась на страницах глянца в сексуальных образах исключительно черного цвета.
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