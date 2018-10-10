Гореть вам в аду. Ирина Билык ответила на критику в адрес своей внешности

Украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в Instagram новое фото в ответ на критику в адрес своей внешности.

48-летняя артистка, которая накануне приняла участие в прямом эфире популярного шоу Танцы со звездами, решила ответить на негативные комментарии пользователей Сети, которые раскритиковали ее внешность и фигуру.

В частности, после появления в танцевальном шоу Билык получила нелестные отзывы в Instagram, где ее назвали постаревшей и располневшей.

В ответ на критику певица опубликовала снимок, на котором изображена в платье от украинского дизайнера Эльвиры Гавриловой, сопроводив его гневным посланием:

«Это фото для ущербных ботов, пишущих грязь в мой адрес, после вчерашнего эфира на канале 1+1. Enjoy», - написала Билык, добавив хэштег #горетьвамваду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 8 Окт 2018 в 12:25 PDT

Напомним, Билык появилась в шоу Танцы со звездами 2018, чтобы поддержать свою коллегу и приятельницу Оксану Марченко, которая в седьмом прямом эфире выступала на паркете под хит певицы Нас нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-Журнал WELCOME (@journal_welcome) 9 Окт 2018 в 3:37 PDT

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