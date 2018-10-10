Гореть вам в аду. Ирина Билык ответила на критику в адрес своей внешности

Украинская певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в Instagram новое фото в ответ на критику в адрес своей внешности.
48-летняя артистка, которая накануне приняла участие в прямом эфире популярного шоу Танцы со звездами, решила ответить на негативные комментарии пользователей Сети, которые раскритиковали ее внешность и фигуру.
В частности, после появления в танцевальном шоу Билык получила нелестные отзывы в Instagram, где ее назвали постаревшей и располневшей.
В ответ на критику певица опубликовала снимок, на котором изображена в платье от украинского дизайнера Эльвиры Гавриловой, сопроводив его гневным посланием:
«Это фото для ущербных ботов, пишущих грязь в мой адрес, после вчерашнего эфира на канале 1+1. Enjoy», - написала Билык, добавив хэштег #горетьвамваду.
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Напомним, Билык появилась в шоу Танцы со звездами 2018, чтобы поддержать свою коллегу и приятельницу Оксану Марченко, которая в седьмом прямом эфире выступала на паркете под хит певицы Нас нет.
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