Гора Серсеи. Актер из Игры престолов признан самым сильным человеком планеты

Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, наиболее известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в Игре престолов, был удостоен звания самого сильного человека планеты.
Бьернссон, сыгравший в нашумевшем фэнтезийном сериале канала HBO личного телохранителя королевы Серсеи, стал победителем турнира World's Strongest Man 2018 - соревнования по силовой атлетике, которое называют главным состязательным событием в своей категории, пишет Maxim.
Заключительный этап турнира состоялся в воскресенье, 6 мая в столице Филиппин - Маниле. За престижное звание самого сильного человека планеты боролись 30 атлетов из разных стран мира.
Они демонстрировали свою физическую силу в 16 видах экспериментальных силовых упражнений, включая буксировку транспортного средства, бросок бревна, нагрузку гигантскими гантелями и таскание булыжников.
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