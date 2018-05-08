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Гора Серсеи. Актер из Игры престолов признан самым сильным человеком планеты

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Гора Серсеи. Актер из Игры престолов признан самым сильным человеком планеты
© HBO

Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, наиболее известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в Игре престолов, был удостоен звания самого сильного человека планеты.

Бьернссон, сыгравший в нашумевшем фэнтезийном сериале канала HBO личного телохранителя королевы Серсеи, стал победителем турнира World's Strongest Man 2018 - соревнования по силовой атлетике, которое называют главным состязательным событием в своей категории, пишет Maxim.

 

Заключительный этап турнира состоялся в воскресенье, 6 мая в столице Филиппин - Маниле. За престижное звание самого сильного человека планеты боролись 30 атлетов из разных стран мира.

Они демонстрировали свою физическую силу в 16 видах экспериментальных силовых упражнений, включая буксировку транспортного средства, бросок бревна, нагрузку гигантскими гантелями и таскание булыжников.

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