Голос страны-8: Стало известно имя победителя

В воскресенье, 29 апреля в рамках суперфинала вокального шоу Голос страны-8 определился победитель проекта.

Победу в восьмом сезоне и звание нового лучшего голоса страны одержала Елена Луценко – подопечная звездного тренера Сергея Бабкина. Победитель был определен в ходе зрительского голосования после выступлений всех финалистов.

Отметим, в первом раунде «вокальной битвы» в финале Елена выступила с песней Ой у вишневому саду.

Во втором раунде Луценко исполнила композицию Червона рута вместе со своим тренером Сергеем Бабкиным.

В ходе решающего выступления Елена исполнила композицию Нины Матвиенко - Колискова зорі.

Напомним, в рамках суперфинала проекта за победу боролась четверка суперфиналистов под руководством звездных наставников - Тины Кароль, Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина. Победительница Голоса страны-8 Елена Луценко получила трехмесячную ротацию на радиостанции Хит FM, а также квартиру в одном из столичных ЖК.

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