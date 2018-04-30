Голос страны-8. Шесть лучших выступлений в финале

В воскресенье, 29 апреля состоялся суперфинал популярного вокального шоу Голос страны-8.
Победительницей восьмого сезона проекта стала подопечная звездного тренера Сергея Бабкина, Елена Луценко, которая в решающей «вокальной битве» исполнила песню Нины Матвиенко Колискова зорі.
В ходе финала Голоса страны-8 зрителей своими яркими выступлениями порадовали, как финалисты, так и звездные тренеры.
Предлагаем вспомнить лучшие выступления финалистов проекта, исполненные сольно и в дуэте со звездными тренерами.
- Читайте также: Голос страны-8: Стало известно имя победителя
Андрей Рибарчук – Ніч яка місячна
Андрей Рибарчук и Тина Кароль – Космічні почуття
Анна Тринчер и Джамала – Crazy in love
Елена Луценко – Ой, у вишневому саду
Елена Луценко и Сергей Бабкин – Червона рута
Андрей Рибарчук – Закрили твої очі
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования