Голос страны-8. Шесть лучших выступлений в финале

В воскресенье, 29 апреля состоялся суперфинал популярного вокального шоу Голос страны-8.

Победительницей восьмого сезона проекта стала подопечная звездного тренера Сергея Бабкина, Елена Луценко, которая в решающей «вокальной битве» исполнила песню Нины Матвиенко Колискова зорі.

В ходе финала Голоса страны-8 зрителей своими яркими выступлениями порадовали, как финалисты, так и звездные тренеры.

Предлагаем вспомнить лучшие выступления финалистов проекта, исполненные сольно и в дуэте со звездными тренерами.

Андрей Рибарчук – Ніч яка місячна

Андрей Рибарчук и Тина Кароль – Космічні почуття

Анна Тринчер и Джамала – Crazy in love

Елена Луценко – Ой, у вишневому саду

Елена Луценко и Сергей Бабкин – Червона рута

Андрей Рибарчук – Закрили твої очі

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