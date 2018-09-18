Голливудский актер Шон Пенн раскритиковал движение против сексуального насилия #MeToo

Известный американский актер, лаурет премии Оскар Шон Пенн резко высказался о движении #MeToo. Своей позицией он поделился в эфире телевизионного шоу Today.

По словам актера, немалая часть обвинений в домогательствах являются безосновательными и выдуманными, движение #MeToo имеет эксплуататорскую сторону и в значительной степени поддерживается «сексуально озабоченными» людьми.

«Во многих случаях мы не знаем всех фактов. Возмутительно называть движением нечто, что представляет из себя ряд отдельных обвинителей, жертв и жалоб. Многие из которых безосновательны. На данный момент суть движения #MeToo заключается в том, чтобы разделить мужчин и женщин», - заявил Шон Пенн.

“This is a movement that was, you know, largely shouldered by a kind of receptacle of the salacious,” Sean Penn says to @nmoralesnbc during a discussion about the #MeToo movement pic.twitter.com/O4yGtEZjpk — TODAY (@TODAYshow) 17 вересня 2018 р.

Также актер считает, что вместо психологической помощи движение в основном рассказывает о проблеме человека обществу. Вместо того, чтобы разбираться в нюансах, активисты #MeToo с яростью критикуют обвиняемых.

Отметим, что против самого Шона Пенна обвинений в харассменте не выдвигали.

Напомним, флешмоб #MeToo начался осенью 2017 года, когда сразу несколько актрис обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

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