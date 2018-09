Голливудский актер Шон Пенн раскритиковал движение против сексуального насилия #MeToo

Известный американский актер, лаурет премии Оскар Шон Пенн резко высказался о движении #MeToo. Своей позицией он поделился в эфире телевизионного шоу Today.

По словам актера, немалая часть обвинений в домогательствах являются безосновательными и выдуманными, движение #MeToo имеет эксплуататорскую сторону и в значительной степени поддерживается «сексуально озабоченными» людьми.

«Во многих случаях мы не знаем всех фактов. Возмутительно называть движением нечто, что представляет из себя ряд отдельных обвинителей, жертв и жалоб. Многие из которых безосновательны. На данный момент суть движения #MeToo заключается в том, чтобы разделить мужчин и женщин», - заявил Шон Пенн.

