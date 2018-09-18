На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Голливудский актер Шон Пенн раскритиковал движение против сексуального насилия #MeToo

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шон Пенн подозрительно относится к движению #MeToo

Шон Пенн подозрительно относится к движению #MeToo

Известный американский актер, лаурет премии Оскар Шон Пенн резко высказался о движении #MeToo. Своей позицией он поделился в эфире телевизионного шоу Today.

По словам актера, немалая часть обвинений в домогательствах являются безосновательными и выдуманными, движение #MeToo имеет эксплуататорскую сторону и в значительной степени поддерживается «сексуально озабоченными» людьми.

«Во многих случаях мы не знаем всех фактов. Возмутительно называть движением нечто, что представляет из себя ряд отдельных обвинителей, жертв и жалоб. Многие из которых безосновательны. На данный момент суть движения #MeToo заключается в том, чтобы разделить мужчин и женщин», - заявил Шон Пенн.

Также актер считает, что вместо психологической помощи движение в основном рассказывает о проблеме человека обществу. Вместо того, чтобы разбираться в нюансах, активисты #MeToo с яростью критикуют обвиняемых.

Отметим, что против самого Шона Пенна обвинений в харассменте не выдвигали.

Напомним, флешмоб #MeToo начался осенью 2017 года, когда сразу несколько актрис обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове