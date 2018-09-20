Голливудский актер Эштон Катчер сбил человека

Известный американский актер Эштон Катчер на своем электромобиле сбил молодого парня на скутере. ДТП произошло в Лос-Анджелесе.

К счастью, 19-летний Лео Маренги отделался ссадиной колена и легким шоком. По словам пострадавшего, который работает няней, в тот момент он как раз ехал забирать детей из школы. Когда парень передвигался вдоль тротуара, актер наехал на него на своей черной Tesla.

После столкновения Эштон Катчер сразу же вышел из машины и подошел к Лео.

«Я оказался на земле, а когда поднялся, он выходил из своего авто. Он был очень милым и проявлял обеспокоенность. Он спросил, все ли со мной в порядке, и я сказал: "Да, все хорошо. Можно с вами сфотографироваться?"», – рассказал пострадавший порталу People.

Лео Маренги также отметил, что не имеет к актеру никаких претензий и не собирается с ним судиться, поскольку его самого было трудно заметить на дороге.

По словам Маренги, Эштон Катчер был удивлен, что совместное селфи – это все, чего хочет парень.

«Я сразу же позвонил сестре и маме. К счастью, я с ним сфотографировался, иначе они бы мне не поверили!» – говорит подросток.

После инцидента Лео Маренги опубликовал снимок со звездой в своем Instagram. «Сегодня меня сбила машина. Но все хорошо, ведь это был Эштон Катчер», – подписал снимок парень.

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