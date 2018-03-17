Главу американской киноакадемии обвинили в домогательствах - СМИ

Джона Бейли обвиняют в сексуальных домогательствах сразу три женщины, имена которых не раскрываются

Президента Американской академии кинематографических искусств Джона Бейли обвинили в сексуальных домогательствах, пишет Variety со ссылкой на источники.

По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах со стороны 75-летнего Бейли от трех разных женщин.

По факту произошедшего в академии проводится расследование.

В учреждении отметили, что "рассматривают любые жалобы конфиденциально для защиты всех сторон". Также в академии отметили, что "больше не будут комментировать подобные вопросы, пока не будет полностью завершена проверка".

Бейли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе День сурка, Большое разочарование, Американский жиголо, Как отделаться от парня за 10 дней. Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.

Напомним, Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившееся десятилетиями.

О домогательствах со стороны влиятельного продюсера рассказала звезда Игры престолов Лена Хиди, а также известные актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.